В Коми возбудили уголовное дело по факту гибели троих человек в общежитии

29 ноября в одной из комнат дома №20 по Печорскому проспекту произошел пожар
Фото: Архив "КП"
Следователи Коми возбудили уголовное дело по факту гибели людей в пожаре, который произошел в общежитии Печоры. На месте возгорания были обнаружены тела троих человек: двух женщин в возрасте 49 лет и 52-летнего мужчины.
По предварительным данным, пожар случился из-за непотушенной сигареты, однако близкие и знакомые погибших не верят в эту версию произошедшего. По их словам, могла загореться проводка: здание-то старое и плохо ремонтируется.
- Это проводка, наверное. Им люстру недавно меняли и вообще они ремонт сделали, - говорит подруга сгоревших в огне.
Следователи намерены установить истинные причины и обстоятельства трагедии.
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