Около 4 тысяч выпускников Коми написали итоговое сочинение

Фото: пресс-служба Минобразования Коми

В Коми выпускники написали итоговое сочинение по русскому языку. Экзамен сегодня состоялся для почти 4 тысяч 11-классников. Напомним, сочинение является своеобразным допуском к ЕГЭ, которые школьники сдают в конце учебного года.

Работа организована на 208 площадках региона (201 - в школе и 7 на дому). Порядок проведения итогового сочинения (изложения) в школах контролировали 224 общественных наблюдателя.

Итоговое сочинение (изложение) началось в 10:00 по местному времени. Продолжительность написания итогового сочинения (изложения) составляет 3 часа 55 минут (235 минут). Для участников итогового сочинения (изложения) с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов продолжительность написания итогового сочинения (изложения) увеличена на 1,5 часа. Рекомендуемый объем итогового сочинения – не менее 350 слов, итогового изложения – не менее 200 слов.

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