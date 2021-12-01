За сутки в Сыктывкаре у 77 человек подтвердился коронавирус

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По состоянию на среду, 1 декабря, в Сыктывкаре зафиксировали 77 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Коми.

За сутки в республике выздоровели 373 человека. За весь период пандемии из больниц выписали 73 185 пациентов. За сутки заболели 287 человек, а за все время – 90 271.

– Наибольший прирост за сутки в Сыктывкаре – 77 случаев, – говорится в сообщении.

Кроме того, в Ухте заболели 58 человек, в Усинске – 19, в Воркуте – 18, а в Сосногорском районе – 15. Всем пациентам оказывают необходимую помощь. Всего под медицинским наблюдением находятся 8433 человека. За последние сутки с учета сняли 412 человек. В отношении этих людей подозрения на коронавирус не подтвердились. За последние сутки скончались девять пациентов с таким диагнозом, а за все время в Коми зафиксировали 2304 смертельных случая. На сегодняшний день в республике 361 407 человек сделали прививку от коронавируса. Уточняется, что речь идет о первом компоненте.

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Суточный прирост инфицированных продолжает снижаться https://www.komi.kp.ru/daily/28364/4512213/