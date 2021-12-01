В Коми 20-летняя девушка отправится в тюрьму за оскорбление суда

Жительница Усть-Кулома осуждена за неуважение к суду Фото: Архив "КП"

В Коми состоялся суд над 20-летней жительницей Усть-Кулома. Девушка обвинялась в неуважительном отношении к суду.

Как сообщает ФССП по Коми, злоумышленница проходила фигуранткой по другому уголовному делу. Во время заседания девушка вела себя агрессивно и вызывающе: оскорбляла участников процесса, кричала матом и мешала слушанию, подрывая авторитет суда. Неоднократные замечания судьи были проигнорированы, сообщает пресс-служба.

По заключению психолого-лингвистической судебной экспертизы подсудимая ставила целью заставить потерпевшую замолчать или проявить встречные негативные эмоции, вызвать недоверие к ее словам.

Неуважение к суду, выразившееся в оскорблении участников судебного разбирательства, является преступлением, подследственным Федеральной службе судебных приставов. В данном случае уголовное дело было возбуждено и расследовано дознавателем Отделения судебных приставов по Усть-Куломскому району. Наказанием за неуважение к суду стал месяц лишения свободы в колонии общего режима, добавленный к сроку за тяжкое преступление.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ухте состоится суд над чиновницей, чья безалаберность привела к смерти двух человек (подробности)