В Коми при загадочных обстоятельствах исчезла 14-летняя девочка

Фото: личный архив.

В Сосногорске распространяется тревожное сообщение. В городе пропала 14-летняя девушка. Уже три дня местонахождение юной горожанки неизвестно. Информацию о потеряшке распространяет местная полиция.

Екатерина Дмитриевна Игнатенко 2007 года рождения ушла из дома 28 ноября и обратно не вернулась. На телефонные звонки девушка не отвечает, сообщает полиция Сосногорска.

Приметы девушки: на вид 14-15 лет, худощавого телосложения, рост 160 см, волосы чёрные стрижка «каре».

Девушка была одета в двустороннюю куртку: с одной стороны - черно-белая-красная, с другой - бежевая. На ногах - зеленые брюки в клетку темно-зелёного цвета, чёрные ботинки. На голове - зимняя панама чёрного цвета. При себе Катя имела чёрный рюкзак.

Все кто располагает любой информацией, просьба позвонить в полицию по телефону 02, 56705, 89041090240. Анонимность гарантируется.

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