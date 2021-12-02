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Общество2 декабря 2021 6:07

Стала известна судьба пропавшей 14-летней Екатерины Игнатенко из Коми

В Коми завершены поиски пропавшей 14-летней девочки
Источник:kp.ru
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Фото из личного архива Екатерины Т.

Фото из личного архива Екатерины Т.

В Коми завершены поиски 14-летней жительницы Сосногорска Екатерины Игнатенко. Подросток ушла из дома еще 28 ноября. С тех пор ее родные не могли найти себе покоя: девушка просто перестала выходить с ними на связь.

Обеспокоенная семья Кати написала заявление в полицию с просьбой помочь в поисках. Правоохранители Сосногорска опубликовали ориентировку на девушку накануне, 1 декабря, однако быстро ее удалили, так как поиски подошли к концу.

Сообщается, что подросток найдена живой и здоровой. Причины ее ухода из дома не уточняются.

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