В Коми женщина взломала замок и украла 2 тысячи рублей

Фото: Нина ЮШКОВА

В Усть-Куломском районе местную жительницу подозревают в краже имущества из частного дома. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, злоумышленница дождалась, пока ее соседка уйдет из дома, взломала дверной замок и проникла вовнутрь. Злоумышленница украла 2 тысячи рублей, хранящиеся под матрасом, а также сигареты и фонарь. Полицейские задержали подозреваемую. Женщина не раз привлекалась к уголовной ответственности. Она призналась в совершении преступления. Деньги женщина потратила на покупку спиртного и личные нужды. Фигурантка находится под подпиской о невыезде.

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