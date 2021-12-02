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Происшествия2 декабря 2021 11:31

В Коми продлили арест главврачу Печорской ЦРБ

Источник:kp.ru
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Фото: пресс-служба Печорской ЦРБ

Фото: пресс-служба Печорской ЦРБ

Главному врачу Печорской ЦРБ Сергею Хореву продлили домашний арест до 1 января включительно. Об этом сообщили в пресс-службе Сыктывкарского городского суда.

Меру пресечения продлили по ходатайству следователей. Хорева задержали 9 июля. Руководителю медучреждения инкриминируют мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение. В настоящее время фигурант не может покидать квартиру по месту прописки в Сыктывкаре.

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