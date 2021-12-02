В Коми в сгоревшей квартире обнаружен труп 55-летнего мужчины

Два человека пострадали, один погиб на пожаре в Усть-Цильме Фото: Архив "КП"

В Коми произошёл смертельный пожар, унёсший жизнь 55-летнего жителя села Усть-Цильма. О трагедии сообщили в пресс-службе МЧС по республике.

Уточняется, что возгорание было зафиксировано накануне, 1 декабря, по улице Батманова. Очевидцы сообщили, что загорелась квартира в одном из сельских домов. Спасатели были на месте ЧП уже через пару минут. Им удалось спасти из огня двоих человек, однако без человеческих жертв не обошлось.

— На месте пожара обнаружено тело мужчины 1966 года рождения. В результате пожара повреждена квартира на площади 10 квадратных метров, — рассказали в ведомстве.

По предварительным данным, причиной трагедии стало неосторожное обращение с огнём.

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