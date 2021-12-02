Жителя Коми судили за то, что он пьяным ездил за рулем

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Сыктывдинский районный суд признал 32-летнего жителя поселка Яснэг виновным в вождении в пьяном виде. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

В июле на одной из улиц поселка Яснэг сотрудники ГИБДД остановили автомобиль. За рулем был пьяный мужчина. Выяснилось, что это не первый раз, когда он садится за руль нетрезвым. Ранее он уже был осужден за это.

С учетом неотбытого наказания суд приговорил мужчину к восьми месяцам лишения свободы условно. Кроме того, его на 2,5 года лишили прав. Гособвинитель обжаловал приговор. Верховный суд Коми поддержал позицию прокуратуры и изменил приговор. Отбывать наказание водитель будет колонии-поселении, а прав его лишили на 4 года 19 дней.

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