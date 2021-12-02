За неделю в Коми подорожали огурцы и дизтопливо

Фото: pexels.com

Комистат проанализировал цены на товары с 23 по 29 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Так, мука подорожала на 1,9%, консервы овощные для детского питания — на 1,7%, макароны — на 1%, сахар — на 0,4%. При этом цены на маргарин снизились на 6,3%. Свежие огурцы подорожали на 8,6%, а капуста белокочанная — на 0,8%. За неделю помидоры подешевели на 7%, а яблоки — на 2,1%. Кроме того, пылесосы подорожали на 5,7%, а телевизоры — на 2,5%. Смартфоны же подешевели на 0,8%.

Поливитамины без минералов подорожали на 2,5%, поливитамины с макро- и микроэлементами — на 0,1%. Цены на бромгексин снизились на 1,3%, а на комбинированные анальгетики — на 0,2%. Дизельное топливо подорожало на 1,4%, а бензин— на 0,7%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми снова подорожали продукты и бензин