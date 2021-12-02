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Общество2 декабря 2021 14:23

В Сыктывкаре открылась ледовая переправа Седкыркещ – Алешино

Источник:kp.ru
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Фото: пресс-служба администрации Сыктывкара

Фото: пресс-служба администрации Сыктывкара

В Сыктывкаре открылась ледовая пешеходная переправа Седкыркещ – Алешино. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В настоящее время толщина льда в районе переправы составляет 25 сантиметров. Это является допустимым для перехода людей. При этом завершаются пассажирские перевозки на катерах на воздушной подушке. Пешеходная переправа обустроена деревянными мостками длиной 800 метров.

Кроме того, продолжается наращивание льда для автомобильной переправы. Для того, чтобы предотвратить выезды водителей на пока еще неокрепший лед, на переправах установят дополнительные запрещающие знаки.

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