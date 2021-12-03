В Коми на карантин закрыли целую школу из-за коронавируса

В Коми полностью закрыты две образовательные организации из-за коронавируса Фото: Архив "КП"

В Княжпоготском районе Коми одна школа ушла на карантин. Об этом «КП-Коми» сообщили в Минобразования республики. Причиной закрытия учреждения является высокая заболеваемость коронавирусом. Сельская школа не единственная, кого коснулись карантинные меры из-за ковида. Так, временно закрыт детский сад в Койгородском районе.

Заболеваемость ОРВИ также находится на высоком уровне среди школьников и воспитанников детсадов, из-за чего два дошкольных учреждения в Усть-Куломском районе и в Ухте, а также одна школа в Корткеросском районе полностью закрыты на карантин.

В Минобразования Коми подчеркнули, что при возникновении массовых заболеваний ОРВИ среди детей и персонала, а это 20% от списочного состава, руководителями образовательных организаций издается приказ о введении ограничительных мер.

- Решение о переводе отдельных классов или всей школы принимается каждой общеобразовательной организацией самостоятельно на основании внутреннего локального нормативного акта, принятого с учетом мнения участников образовательных отношений, - заключили в ведомстве.

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