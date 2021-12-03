Сыктывкарка перечислила лжесотруднику МВД почти два миллиона рублей

Фото: архив КП.

Даже несмотря на то, что полицейские два дня обходили граждан, проживающих в Эжве, Орбите и Сыктвкаре, с памятками по предупреждению мошенничества, все равно жители Коми продолжают попадаться на уловки злоумышленников.

Так доверчивая и невнимательная сыктывкарка 1960 года рождения потеряла свои кровные и еще и стала заемщиком банка по кредиту. Оказалось, ей позвонил «сотрудник МВД» и напугал, что некто пытается снять с ее счета деньги. Женщина забеспокоилась и полностью выполнила все инструкции мужчины. В результате пенсионерка перечислила на «безопасный счет» накопления в размере 895 500 рублей, а также свыше миллиона рублей, взятых в кредит.

После поняла, что стала жертвой и обратилась в полицию. Самое интересное, что о подобных случаях сыктывкарка знала, но растерялась. Возбуждено уголовное дело.

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