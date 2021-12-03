На трассе в Коми в лобовом столкновении легковушек пострадали двое

Фото: УГИБДД МВД по Коми

В Усть-Вымском районе Коми произошло серьезно ДТП с участием двух легковых автомобилей. Как сообщает пресс-служба республиканской Госавтоинспекции, на трассе лоб в лоб столкнулись Ford Mondeo и Mitsubishi Outlander.

Авария была зарегистрирована накануне, 2 декабря, в пятом часу вечера. На 3 км автодороги 63-летний водитель Ford Mondeo выехал на встречную полосу, где врезался во встречный Mitsubishi. Отмечается, что маневр пенсионер совершил в зоне действия знака «Обгон запрещен».

Уточняется, что в ДТП пострадал водитель, нарушивший правила, а также его 57-летняя пассажирка. Мужчина получил автотравму, травму и ушибы грудной клетки, перелом ребер и травму голени. У женщины медики диагностировали автотравму, ушиб грудной клетки и перелом ребер. Оба были госпитализированы в ближайшую больницу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Сыктывкаре лоб в лоб столкнулись две легковушки (подробности)