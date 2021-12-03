Сыктывкарка через суд вернула деньги за неисправные наушники

Фото: архив КП.

Жительница Сыктывкара через суд добилась возврата денег за приобретенные неисправные наушники. Горожанка также отвоевала и компенсацию морального вреда. Подробности сообщает Объединенная пресс-служба судов Коми.

В ноябре прошлого года П. купила гарнитуру Bluetooth беспроводной ES20PlusHoco. И в гарантийный срок (45 дней) обнаружила недостатки, в левом наушнике периодически пропадал звук. Женщина в заявительном порядке потребовала устранить недостатки, чего сделано не было.

Мировой судья назначил экспертизу, которая доказала, что недостаток имеет место быть, и его починка требует расходы, по размерам сопоставимые со стоимостью наушников. При этом замена оборудования не гарантирует устранения существующих недостатков.

Как подчеркивается в пресс-релизе, истец доказала, что ее права потребителя нарушены – куплен некачественный товар, а также доказала, что ей поступил отказ в установленные сроки в возврате денежных средств по заявлению.

С ответчика взысканы неустойка, компенсация морального вреда, штраф. Решение не вступило в законную силу.

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