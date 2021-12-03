В Сыктывкаре пропала 23-летняя Ирина Лыткина

Фото: «Лиза Алерт»

В Сыктывкаре при загадочных обстоятельствах исчезла 23-летняя Ирина Лыткина. О поисках девушки сообщили волонтеры «Лизы Алерт» в социальных сетях. По данным волонтеров, сыктывкарка ушла из дома 29 ноября, и с тех пор ее местонахождение неизвестно.

Ирина перестала отвечать на звонки и сообщения. Родственники гадают, куда могла пропасть девушка.

В день исчезновения на пропавшей была рыжая шуба, черные кожаные сапоги, темно-синий шарф с оранжевыми вставками, розовые меховые наушники. Также сообщается, что Ирина носит очки, а с собой взяла черную матерчатую сумку.

Приметы: рост: 165 см, телосложение xудощавое, карие глаза, темно-русые волосы.

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