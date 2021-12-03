Сыктывкарская медсестра пойдет под суд за продажу поддельных справок

Фото: Нина ЮШКОВА.

Медсестра из Сыктывкара пошла по кривой дорожке. Женщина подделывала документы, за что и попала на скамью подсудимых и получила срок. Подробности сообщает МВД по Коми.

Медицинская сестра поликлиники Сыктывкара в течение некоторого времени расписывалась за врачей и пользовалась их личными печатями. Женщина умышленно готовила справки о прохождении медосмотра и медкнижки о прохождении медобследования, а затем сбывала их.

Возбуждено уголовное дело. Медсестре грозит ограничение свободы на срок до двух лет, либо принудительные работы на срок до двух лет, либо арест на срок до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до двух лет.

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