Спортсмены из Коми выступят на Кубке мира по спорту лиц с поражением ОДА

Мария Иовлева и Иван Голубков. Фото: минспорта Коми.

Ведущие спортсмены из Республики Коми Мария Иовлева и Иван Голубков представят Россию на престижных соревнованиях в Канаде. Завтра, 4 декабря, в Канморе стартует первый этап Кубка мира по спорту лиц с поражением ОДА, сообщает минспорта региона.

Всего на первом этапе Кубка мира примут участие более 125 спортсменов из 15 стран. Мария Иовлева и Иван Голубков вошли в состав нацсборной страны. Как уточняют в ведомстве, с 4 по 7 декабря пройдут соревнования по лыжным гонкам, а в период с 9 по 11 декабря - биатлон.

- Эти состязания дадут нашим спортсменам уникальную возможность подготовиться к соревнованиям в 2022 году: чемпионату мира в Лиллехаммере (Норвегия) в январе и Паралимпийскими зимним играм в Пекине (Китай) в марте, - подчеркивают в минспорта Коми.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На развитие спорта в Коми нашлись дополнительные миллионы

Кто их получит