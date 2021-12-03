В Сыктывкаре главврач поликлиники №3 покидает свой пост

Наталья Сухорукова покидает пост главврача сыктывкарской городской поликлиники №3 Фото: Архив "КП"

Главный врач сыктывкарской городской поликлиники №3 Наталья Сухорукова покидает свой пост. Об этом сообщает БНК со ссылкой на региональный Минздрав. В ведомстве отметили, что решение уволиться медик приняла самостоятельно.

- Наталья Артуровна сегодня еще работает. Она написала заявление об увольнении по собственному желанию в связи с выходом на пенсию. С понедельника будет назначен и.о. главного врача, - объяснили в министерстве.

Добавим, что на посту главврача Сухорукова находилась с 2019 года. Медик является «Заслуженным врачом Российской Федерации».

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