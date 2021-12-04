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Происшествия4 декабря 2021 7:55

В Коми осудят замучившую насмерть котенка женщину

Анастасия Кондратьева
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Фото: Андрей Абрамов

Фото: Андрей Абрамов

В Княжпогостском районе Коми местный следственный отдел завершил расследование в отношении 29-летней местной жительницы. Женщину обвинили в жестоком обращении с котенком, которое повлекло его гибель, а также в публичном оскорблении сотрудника полиции.

В пресс-службе ведомства сообщили, что мучительница была пьяна, когда после ссоры со своей знакомой решила навредить. Она бросила котенка обидчицы в колодец, в результате малыш утонул.

Также фигурантка уголовного дела в августе этого года, будучи пьяной, оскорбила сотрудника полиции в присутствии других людей.

Свою вину женщина полностью признала, теперь ее дело направили в суд для рассмотрения по существу.

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