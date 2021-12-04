В Усть-Куломском районе Коми на пожаре погиб 67-летний мужчина

Фото: архив КП.

В деревне Жежим в Усть-Куломском районе Коми на пожаре спасатели обнаружили тело мужчины. Подробности сообщает МЧС по Коми.

Как говорится в сообщении ведомства, вчера, 3 декабря, в районе обеда пожарным Усть-Куломского района поступил сигнал о возгорании жилого дома по улице Центральная в деревне Жежим.

Когда огнеборцы прибыли на место происшествия, дом уже был полностью охвачен огнем. Увы, на месте пепелища пожарные нашли тело мужчины 1954 года рождения.

Ближе к вечеру огонь потушили. Дом 120 квадратов уничтожен полностью. В тушении 8 пожарным помогали местные жители. Подчеркивается, что предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.

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