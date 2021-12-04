В Коми трое мужчин украли 17 тонн металлических труб на 1,8 млн рублей

Фото: МВД по Коми.
В Усинске полиция поймала троих мужчин, которые подозреваются в краже металлических труб свыше 17 тонн, сообщает МВД по Коми.
Трое безработных местных жителей (1981, 1985 и 1991 годов рождения) не в первый раз похищали металл на территории муниципалитета. Цель проста - сдать в металлолом и получить деньги. Однажды мужчины нашли на неохранямой территории некого предприятия 105 труб различной длины массой более 17 тонн. И украли.
- Ущерб, причиненный организации-владельцу, составил более 1,8 млн рублей, - говорится в сообщении ведомства.
Возбуждено уголовное дело, фигуранты признали свою вину. Трубы вернули владельцу. Идет расследование.
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