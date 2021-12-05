Скончался экс-директор Воркутинского драмтеатра Виктор Ножкин

Виктор Ножкин. Фото: минкультуры Коми.

В Коми ушел из жизни великий мастер сцены Виктор Николаевич Ножкин. Заслуженного работника культуры Коми, заслуженного артиста России, лауреата премии Правительства Коми имени народного артиста СССР И.И. Аврамова не стало 5 декабря, сообщили в минкультуры региона.

В январе 2021 года Виктору Николаевичу исполнилось 65 лет. Путеводной звездой в его жизни стал Воркутинский драматический театр. Именно в Заполярье поехал Ножкин после окончания Пермского института культуры в 1981 году. Даже несмотря на то, что народная артистка СССР Глафира Петровна Сидорова после прослушиваний настойчиво звала его работать в Академический театр драмы им. В. Савина в Сыктывкаре.

Воркутинскому театру Виктор Николаевич посвятил ровно сорок лет.

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