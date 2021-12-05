Коми заняла второе место в рейтинге самых высоких сугробов в России

В Коми снега много. Фото: Екатерина САВЕНКО

В России померяли высоту сугробов. Приятно, но на втором месте оказалась Республика Коми. Высота естественного снежного покрова в нашем регионе 53-56 сантиметров.

53 сантиметра - этот сугроб находится в деревеньке Лунь в Корткеросском районе, 56 сантиметров - в поселке Якше Троицко-Печорского района.

На первом месте оказался Пермский край, здесь высота сугробов достигает до 85 сантиметров (Вая), на третьем месте - Архангельская область - 48 сантиметров (Верхняя Тойма).

- В Вологодской области сугробы достигают 45 сантиметров, в Мурманской области - 43 сантиметра, в Карелии - 41 сантиметр, в Ленинградской области - 40 сантиметров, - сообщил ТАСС ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

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