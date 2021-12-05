В сыктывкарском поселке Краснозатонский пропал 41-летний мужчина

Фото: Лиза Алерт.
В сыктывкарском поселке Краснозатонский уже три дня ищут мужчину. Это 41-летний Алексей Бутарин. Информацию о нем распространяет поисковый отряд Лиза Алерт.
Как говорится в сообщении волонтеров, Алексей пропал 3 декабря, мужчина вышел из дома и не вернулся.
Приметы: рост 164 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза серые.
К сожалению, волонтеры не обладают информацией, во что был одет потеряшка.
Любую информацию об Алексее ждут по телефону 8 80 700 54 52.
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