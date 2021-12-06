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Общество6 декабря 2021 6:49

«Как нам дальше жить в страхе?»: жителей села в Коми терроризируют волки

Жителей Сыктывдинского района держит в страхе стая волков
Источник:kp.ru
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Фото: Алена ДРЕГАЛОВА

Фото: Алена ДРЕГАЛОВА

Жители Сыктывдинского района Коми беспокоятся за свои жизни. Дело в том, что к сельчанам все чаще стали выходить волки: они грызут собак и ведут себя по-хозяйски, не боясь людей.

- Как нам дальше жить в страхе, администрация, примите меры, - обращается к властям местная жительница Алена.

По словам сельчан, выходы диких зверей все чаще и чаще происходят в районе. Так, например, волков видели в селе Ыб, в Лозыме, а также в Парчеге. В Койтыбоже же волки разорвали собаку.

Местные охотники уже предупредили сельчан об опасности, однако администрация района официального ответа еще не давала.

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