Жителей Коми будут штрафовать за обшивку сайдингом и остекление балкона

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С 2022 года жителей Коми и всех остальных российских регионов будут штрафовать за обшивку сайдингом или остекление балкона. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka.

С 1 марта следующего года начнут действовать изменения в приказ федерального Минстроя «Об утверждении правил пользования жилыми помещениями». Новая версия документа предусматривает штрафы за некоторые виды ремонта и перепланировки помещения. Так, россиянам запретят менять внешнюю обшивку и остеклять балконы без согласования. Такие работы теперь нужно будет обсуждать в профильных инстанциях. Технические условия на остекление балкона будут выдавать управляющие компании. Владельцу жилья потребуется проект, где будет указан целый ряд параметров. Штрафовать нарушителей будут городские управления административно-технического надзора.

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