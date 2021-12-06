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Общество6 декабря 2021 6:49

В Троицко-Печорском районе Коми введен режим повышенной готовности

Источник:kp.ru
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Котельные в поселках Троицко-Печорск и Нижняя Омра переводятся на резервное топливо

Котельные в поселках Троицко-Печорск и Нижняя Омра переводятся на резервное топливо

Фото: архив "КП"

В Троицко-Печорском районе Коми ввели режим повышенной готовности. Об этом сообщили местная администрация. Уточняется, что два поселка в районе - Троицко-Печорск и Нижняя Омра - переводятся на резервное топливо.

Причиной такого решения называется снижение подачи газа на газопроводе «Ухта — Троицко-Печорск». Власти обратились к местному населению с просьбой экономить тепло:

- соблюдать меры пожарной безопасности при топке печей и использования электрообогревателей;

- не сливать горячую воду из системы отопления, т.к. это влечет к резкому снижению температуры и потери тепла в помещениях;

- жителям, имеющим индивидуальные газовые котлы просьба снизить потребления газа до минимально возможного.

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