В Коми 13-летняя лыжница потеряла сознание на трассе

В Прилузье спасатели эвакуировали с лыжни школьницу, которая упала в обморок Фото: Архив "КП"

В Коми во время соревнований стало плохо 13-летней лыжнице. Школьница упала в обморок прямо на трассе.

Как сообщает издание «Комиинформ», инцидент произошел накануне, 5 декабря, на лыжной базе детской спортивной школы в селе Объячево. Во время мероприятия на трассе дежурили спасатели, так как все медики были заняты на вызовах. Когда девочке стало плохо, ее эвакуировали на базу, где оказали медицинскую помощь.

Подросток рассказала, что у нее сильно закружилась голова и она упала в обморок. Сейчас ее здоровью ничего не угрожает.

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