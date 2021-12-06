В Коми мужчина на снегоходе провалился под трехсантиметровый лед

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В Троицко-Печорском районе снегоход провалился под трехсантиметровый лед. Инцидент произошел на реке Печора.

Мужчина 1981 года рождения решил проехать по неокрепшему льду между Троицко-Печорском и Шерлягой. Однако лед не выдержал веса, и транспортное средство провалилось в воду. К счастью, водитель успел спрыгнуть с него, даже не намочив одежду. На место прибыли спасатели. Они помогли извлечь технику, которая потонула по самый руль, и транспортировали снегоход помощью ручной тяги к берегу.

Как передает «Комиинформ», толщина льда в этом месте составляет всего три сантиметра.

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