В Коми мужчина застрелил жену и покончил с собой

Свидетелями происшествия стали родственники Фото: Архив "КП"

В Усинском районе Коми в селе Усть-Лыжа произошла кровавая семейная трагедия, унесшая жизни двоих человек. Местный житель застрелил из охотничьего ружья жену, а затем свел счеты с жизнью. Рядом с телом сельчанина было обнаружено то самое оружие.

Известно, что в день убийства мужчина был сильно был пьян: он находился в затяжном запое. Как рассказали очевидцы произошедшего, супруг застрелил свою жену на глазах родственников. Несчастная скончалась от обильного кровотечения и огнестрельной раны до приезда медиков.

Как удалось выяснить «КП-Коми», у семейной пары осталась дочь. Девочка теперь круглая сирота.

По данному факту следователи начали проверку.

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