Житель Коми метал нож в бывшую жену, а потом угрожал

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В Усть-Вымском районе 61-летнего местного жителя признали виновным в угрозе убийством. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в конце июня. Мужчина, живущий со своей бывшей женой и сыном, выпивал с самого утра. Днем между бывшими супругами произошел конфликт. Мужчина два раза бросил в сторону женщины кухонный нож, и та сильно испугалась. Затем злоумышленник приставил нож ей к горлу и пообещал, что убьет. Когда тот немного успокоился и убрал нож, женщина позвонила в полицию и сообщила о случившемся.

Ранее судимый мужчина полностью признал свою вину. Суд приговорил его к девяти месяцам лишения свободы. Отбывать наказание мужчина будет в колонии-поселении. Приговор не вступил в законную силу.

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