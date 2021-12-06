В Коми завоют сирены

В Коми состоится техническая проверка системы оповещения Фото: Архив "КП"

В Коми зазвучат сирены. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

По данным ведомства, 8 декабря с 10 до 12 утра жители республики услышат вой сирен. В комитете обратились с просьбой к гражданам проявить понимание и не поддаваться панике.

Сирены будут включены в рамках проверки систем оповещения населения, добавили в ведомстве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Сыктывкаре за выходные вывезли 7,5 тысяч кубометров снега (подробности)