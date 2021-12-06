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В понедельник, 6 декабря, в Коми почти четыре тысячи человек остались без газа. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Коми.

Как пояснили в ведомстве, на участке межпоселкового газопровода «Ухта-Войвож» снизилось давление. В итоге четыре населенных пункта Ухты и Сосногорского района остались без газа. Уточняется, что речь идет о поселки Кэмдин, Лайково, Верхнеижемский и Войвож. В общей сложности там живут более 3,9 тысяч человек. В этих поселках находится 241 жилой дом и восемь соцобъектов. В настоящее время котельные перевели на резервный вид топлива.

На данный момент, добавили в министерстве, проводятся ремонтно-восстановительные работы. Всего газопровод снабжает семь населенных пунктов в трех муниципалитетах. В Троицко-Печорском районе газоснабжение населению подается, котельные переведены на резервный вид топлива.

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