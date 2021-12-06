После трагедии в Кузбассе в Коми проверяют шахты

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После трагедии в Кемеровской области в Коми проводятся проверки на шахтах. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

По поручению генпрокурора России Игоря Краснова надзорное ведомство проверяет соблюдение законодательства об охране труда и технике безопасности на опасных производственных объектах. Такое решение связано с трагическими событиями, которые 25 ноября произошли на шахте «Листвяжная» в Кузбассе.

Специализированный прокурор Сергей Данилов и начальник Воркутинского территориального отдела Печорского управления Ростехнадзора проверили состояние промышленной безопасности в подземных выработках угольной шахты «Комсомольская». В результате выявили ряд нарушений. В настоящее время решается вопрос о принятии мер реагирования.

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