Жителя Коми судили за кражу велосипеда и мотка кабеля

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Печорский городской суд признал 55-летнего местного жителя виновным в краже и грабеже. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в сентябре. Мужчина гулял по улицам Печоры и пил спиртосодержащую жидкость и заметил возле подъезда одного из домов велосипед. Злоумышленник сел на него и поехал в сторону пруда. Там мужчина вымыл велосипед и отправился к цеху местного предприятия. Оттуда он вынес два мотка кабеля стоимостью 20 тысяч рублей.

Похититель уже собирался уехать с кабелем, но его окликнула сторож и потребовала вернуть имущество.

– Тебе надо – ты и забирай, – ответил вор.

Сторож прижала ногой свисавший провод, поэтому печорец уехал лишь с одним мотком. Ущерб компании составил 4,2 тысячи рублей, а владельцу велосипеда – 15 тысяч. Мужчина полностью признал вину. Суд приговорил его к году лишения свободы условно с годовым испытательным сроком. Приговор не вступил в законную силу.

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