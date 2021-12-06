Сыктывкар
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
-17°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия6 декабря 2021 14:33

Жителя Коми посадили за то, что он зарезал знакомого

Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: пресс-служба Следственного комитета

Фото: пресс-служба Следственного комитета

В Печоре 42-летнего местного жителя признали виновным в убийстве 41-летнего знакомого. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Как рассказали в ведомстве, трагедия произошла в сентябре. Печорец находился в комнате жилого дома, расположенного на улице Западной. Фигурант поссорился со своим знакомым и вооружился ножом. Мужчина нанес оппоненту один удар в область груди. В результате пострадавший скончался на месте. Причиной его смерти стала острая кровопотеря, возникшей от полученного ранения. Суд приговорил жителя Коми к 10,5 года лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Сыктывкарца будут судить за то, что он пьяным зарезал знакомого