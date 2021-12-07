Два района Коми объявили актированный день из-за морозов

Из-за морозов не пойдут на занятия учащиеся младших классов в двух районах республики Фото: Архив "КП"

Ученики младших классов останутся дома из-за морозов. Такое решение приняли руководство школ в двух районах Коми - Койгородском и Корткеросском.

Отмечается, что в Койгородском районе школьники 1-4 классов не ходят на занятия уже второй день. В Корткеросском районе же не придут на уроки ученики 1 класса в Большелуге, в Мордино, Намске, Аджероме, Приозерном, Сторожеске, Подтыбке и Нившере отменены занятия для всего младшего звена.

Однако отмечается, что родители все же смогут отправить детей в школу: решение остается за ними.

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