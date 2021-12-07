В Сыктывкаре судили бывшего директора филиала БТИ

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Сыктывкарский городской суд признал бывшего директора Коми филиала АО «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» в растрате и злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

В 2018 году директор заключил с подконтрольным предприятием – ООО «Бастард» фиктивный договор на выполнение аэрофотосъемочных работ в отношении границ Корткеросского района и 18 населенных пунктов. Однако эти работы ранее выполнил сам филиал. На счет подконтрольной фирмы незаконно перевили 1,3 миллиона рублей.

В 2018 году без всяких оснований директор отправил работника филиала в командировку в другой регион и необоснованно оплатил ему командировочные расходы и компенсацию за аренду авто. В общей сложности сотрудник получил более 300 тысяч рублей. Кроме того, в 2017 году директор изготовил подложные документы о неисправности автомобильного прицепа филиала и продал его по заведомо заниженной стоимости. Убытки организации превысили 108 тысяч рублей. Суд приговорил экс-директора к трем годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.

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