Российским семьям с детьми выделили шесть миллиардов рублей на пособия

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В России выделили шесть миллиардов рублей на детские пособия. Средства направят в регионы для выплат на детей в возрасте от трех до семи лет. Об этом сообщается на сайте российского правительства.

Как отметил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства РФ 2 декабря, такая поддержка очень важна для семей с детьми, испытывающих материальные трудности. В нынешнем году на такие выплаты было выделено около 305 миллиардов рублей.

Напомним, такая материальная помощь появилась в прошлом году. На нее могут рассчитывать малообеспеченные семьи. В нынешнем году изменились правила предоставления поддержки. Ее размер в зависимости от социального положения семьи может составлять не только 50 процентов от регионального прожиточного минимума на ребенка, но и 75, и 100 процентов.

Заявление на выплату можно подать на портале госуслуг или во время визита в МФЦ либо органы социальной защиты.

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