В Коми завершены поиски 64-летнего мужчины, ушедшего на охоту

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В Коми около поселка Шерляга пропал 64-летний охотник. Мужчина жил в лесу всю осень и должен был вскоре вернуться, однако в назначенное время он обратно не явился.

По данным издания «Комиинформ», 28 ноября пенсионер вышел на связь с родственниками, которым сообщил, что едет домой, но в этот день близкие его так и не дождались. Больше на звонки и сообщения он не отвечал.

Поискам мужчины мешали аномальные погодные условия: техника не справлялась с огромными сугробами и до избушки пенсионера было не добраться. Однако это история со счастливым концом.

Сегодня, 7 декабря, возле реки Шерляги спасатели, которые сооружали мостик, увидели охотника, который дошел до них на лыжах по аномально глубокому снегу. К слову, высота сугробов в районе достигла 57 см. До населенного пункта ему оставалось еще 12 км. Спасатели пробивались к пропавшему охотнику двое суток.

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