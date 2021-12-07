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Происшествия7 декабря 2021 12:12

Пьяный житель Сыктывкара поджег коврик и чужую квартиру

Источник:kp.ru
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В колонию-поселение отправится житель Сыктывкара, который поджег резиновый коврик в подъезде и спалил квартиру

В колонию-поселение отправится житель Сыктывкара, который поджег резиновый коврик в подъезде и спалил квартиру

Фото: Архив "КП"

В Сыктывкаре осудили 52-летнего местного жителя. Мужчина обвинялся в умышленном уничтожении чужого имущества путем поджога.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Коми, сыктывкарец осенью прошлого года, будучи пьяным, поджег дверной коврик на девятом этаже. Огонь быстро распространился и уничтожил квартиру.

- Суд назначил поджигателю наказание в виде 1 года лишения свободы в колонии-поселении, - сообщили в надзорном органе.

Отмечается, что приговор не вступил в законную силу.

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