Пьяный житель Сыктывкара поджег коврик и чужую квартиру

В колонию-поселение отправится житель Сыктывкара, который поджег резиновый коврик в подъезде и спалил квартиру Фото: Архив "КП"

В Сыктывкаре осудили 52-летнего местного жителя. Мужчина обвинялся в умышленном уничтожении чужого имущества путем поджога.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Коми, сыктывкарец осенью прошлого года, будучи пьяным, поджег дверной коврик на девятом этаже. Огонь быстро распространился и уничтожил квартиру.

- Суд назначил поджигателю наказание в виде 1 года лишения свободы в колонии-поселении, - сообщили в надзорном органе.

Отмечается, что приговор не вступил в законную силу.

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