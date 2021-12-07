Сыктывкарца судили за то, что он катался на машине «под кайфом»

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Сыктывдинский районный суд признал 27-летнего жителя Сыктывкара виновным в управлении автомобилем в состоянии наркотического опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Днем 22 июня сыктывкарец ехал по селу Выльгорт, и его остановил сотрудник ГИБДД. Полицейский заподозрил, что водитель нетрезв. Прав у молодого человека не оказалось, так как он не забрал их из ГИБДД после отбытого срока административного наказания.

Алкотестер не показал наличие алкоголя в организме водителя, поэтому водителя доставили в республиканский наркодиспансер. Там анализ показал наличие в его крови каннабиноидов. Молодой человек не согласился с результатами и спустя неделю сдал их за деньги. Однако повторный анализ также указал, что тот употреблял наркотики.

Сыктывкарец и его защитники настойчиво указывали на нарушения, допущенные при медицинском освидетельствовании, на заинтересованность полицейских и медиков в привлечении его к ответственности, а также на подмену его анализов. Однако суд отклонил все эти доводы. У сыктывкарца спрашивали, почему он сел за руль без прав, но тот не смог дать внятного ответа. Горожанина приговорили к 400 часам обязательных работ. Приговор не вступил в законную силу.

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