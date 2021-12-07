Минздрав Коми разъяснил, почему пожилым необходимо защищаться от гриппа

Симптомы гриппа у пожилых людей проявляются внезапно, идут по нарастающей Фото: Архив "КП"

Минздрав Коми разъяснил пожилым людям, почему стоит делать прививку от гриппа и как от него защититься. В ведомстве ответили на самые распространенные вопросы жителей региона.

Грипп у людей старшего возраста: почему необходимо защищаться?

Процесс старения неразрывно связан с ухудшением состояния здоровья и самочувствия. Обострения хронических заболеваний происходят всё чаще. Вирусные инфекции, атака которых ранее переносилась «на ногах», в пожилом возрасте способна надолго выбить из привычной колеи.

Почему пожилые люди заболевают гриппом?

У людей пожилого возраста снижена защитная функция организма. Эпителий слизистой верхних дыхательных путей истончается, ухудшается кровообращение слизистой. Защитный барьер редеет и легко пропускает болезнетворные частицы.

Как болеют пожилые?

Симптомы гриппа у пожилых людей проявляются внезапно, идут по нарастающей. Утром встал бодрым и здоровым, к обеду почувствовал себя усталым, к вечеру с высокой температурой уже лежишь в постели. Пик плохого самочувствия обычно бывает на 2-3 день. Заражение может проявиться не сразу. При адекватном лечении гриппа пожилые люди почувствуют облегчение уже через неделю. Слабость обычно ощущается еще достаточно долго, до трех недель. Следует помнить, что вы становитесь источником заражения с первого дня и остаетесь им еще дней пять, а ослабленные люди, пожилые, больные тяжелыми хроническими заболеваниями – еще дольше.

Люди старшего возраста не всегда придают значение заболеванию и продолжают лечиться на дому. Но есть симптомы, которые не в коем случае нельзя игнорировать:

- появление сильной одышки с затрудненным дыханием;

- признаки гриппа заметно ухудшаются после 3-4 дней;

- на фоне некоторого улучшения внезапно появляются симптомы другого заболевания: боль в груди, высокая температура, рвота.

Минздрав Коми рекомендует не заниматься самолечением и при появлении симптомов гриппа незамедлительно обращаться к врачу.

Лучшая профилактика против гриппа – это ежегодная вакцинация. Вакцина снижает риск заражения и помогает ослабленному организму лучше справляться с вирусом.

В Коми в пунктах вакцинации доступны два отечественных препарата – это «Ультрикс Квадри», который защищает сразу от четырех штаммов, и «Совигрипп». Перед вакцинацией проконсультируйтесь со специалистом.

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