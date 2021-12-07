В Коми четыре месяца назад пропал 56-летний Андрей Изъюров

Фото: «Лиза Алерт»

В Коми пропал 56-летний Андрей Изъюров. Информацию о поисках мужчины сообщили волонтеры отряда «Лиза Алерт».

В ориентировке говорится, что он исчез в деревне Койтыбож Сыктывдинского района еще 10 августа. Уже четыре месяца о сельчанине нет вестей.

Приметы: рост 160 см, худощавое телосложение, темно-русые волосы, карие глаза.

Поиски мужчины затрудняет тот факт, что неизвестно, в чем он был.

Волонтеры просят сообщать любую информацию о местонахождении пропавшего по телефону горячей линии 8 800 700-54-52 (бесплатно на территории РФ) или 02.

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