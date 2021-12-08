В Коми открылось восемь вакансий судей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Коми открыто восемь вакантных должностей для судей. Об этом сообщает Квалификационная коллегия судей Коми.

У соискателей осталось три дня, чтобы успеть подать документы. Всего открыто восемь вакансий. Так, ищут двух судей Верховного суда Коми и одного судью Арбитражного суда Коми. Также требуются заместители председателя Княжпогостского районного суда и Эжвинского районного суда Сыктывкара. Также требуются судьи Прилузского районного суда, Сыктывкарского городского суда и мировой судья Ярегского судебного участка Ухты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми открылись четыре вакансии судей