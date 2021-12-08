В Коми одной ампулой прививают от ковида двоих: названа причина

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В Минздраве Коми рассказали, почему одной ампулой вакцины от коронавируса прививают двоих. Такая ситуация сложилась в пункте вакцинации на республиканском стадионе.

Сыктывкарцы приходят сделать прививки, однако медики заявляют, что им нужен «напарник». Без второго человека медики делать прививку отказываются. Такая ситуация вызвала недоумение у жителей столицы Коми. В Минздраве объяснили, что врач не имеет права открыть ампулу двухдозной вакцины «Спутник Лайт» и «Спутник V» без второго пациента.

С четверга, 9 декабря, Сыктывкарская городская поликлиника №3 открывает запись на прививку. Помимо живой очереди, на стадионе будут вести предварительную запись, и врачи будут видеть, сколько человек придет и сколько ампул нужно приготовить. Как передает «Комиинформ», всего от коронавируса первым компонентом вакцины привиты 369 348 человек, а вторым – 337 906.

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