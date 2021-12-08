Ночью в Сыктывкаре прорвало водопровод

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В ночь на среду, 8 декабря, в Эжвинском районе Сыктывкара прорвало водопровод. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Как пояснили власти столицы Коми, инцидент произошел на улице Мира. В районе дома №47 прорвало водопровод диаметров 40 сантиметров. Уточняется, что по нему текла холодная вода. Поврежденную линию отключили и вывели в ремонт. Как передает БНК, на качество водоснабжения эта авария никак не повлияла. При этом на одной из улиц местные жители наблюдали потоки воды.

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