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Происшествия8 декабря 2021 11:58

Зверски избитая 40-летняя женщина умерла в больнице в Коми

Источник:kp.ru
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Житель Воркуты осужден за избиение до смерти сожительницы

Житель Воркуты осужден за избиение до смерти сожительницы

Фото: Архив "КП"

В Воркуте умерла 40-летняя местная жительница. Женщина стала жертвой домашнего насилия: ее избил 44-летний сожитель.

Как сообщает региональный Следком, трагедия произошла в посёлке Воргашор. Пара сильно поругалась, а мужчина в ходе ссоры пустил в ход кулаки. Он потерпевшей не менее пяти ударов руками по голове и телу. От полученной черепно-мозговой травмы женщина скончалась в больнице.

— Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима, — сообщили в СК.

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